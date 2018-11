5x hotspots in het Belgische Kortrijk die je niet mag missen

Antwerpen en Brussel kennen we nu wel, maar België heeft nog veel meer bijzonder plezante steden. Op maar drie uurtjes rijden van Utrecht ligt Kortrijk: dé place to be als je van shoppen en goede koffie houdt.

Kaffee Renée

Doe eens super-de-luxe: ga ontbijten bij Kaffee Renée met een glaasje cava erbij. Of houd het simpel met chocowentelteefjes of gezond met smoothies. Langesteenstraat 32, Kaffeerenee.be

Kortrijk 1302

Houd je van geschiedenis, dan moet je in multimediaal museum Kortrijk 1302 zijn. Voor kinderen zijn er leuke opdrachten én de route Ridder zoekt prinses. Kortrijk1302.be

Ensemble

Zussen Maxine en Marie-Léonie openden samen Ensemble: een winkel waar je niet alleen voor jezelf naartoe gaat, maar ook voor je man en je kinderen. Tussen alle mooie merken hangt ook Marie-Léonies eigen kledinglijn. Ensemble-shop.be

De Gavers

’t Plein en de Leienboorden zijn fijne groene plekken waar je bij lekker weer kunt parkhangen. En op vijf kilometer van Kortrijk vind je natuurdomein De Gavers. Ideaal als je de stadsdrukte wilt ontvluchten. West-vlaanderen.be/domeinen/gavers

B&B OYO

Slapen in de mooiste kamers van Kortrijk doe je bij het charmante Oyo. De B&B ligt vlak bij het station, handige locatie dus. Hoveniersstraat 46, Oyokortrijk.be

Meer inspiratie opdoen voor hotspots in Kortrijk? Het volledige artikel lees je in Flair 45.

Beeld: Getty Images