Yum! Bij deze nieuwe hotspot bestel je nacho’s, nacho’s en nóg meer nacho’s

Het is een gouden combinatie: tortillachips met gesmolten kaas, zure room, salsa en natuurlijk een flinke kwak guacamole. Loopt het water jou al in de mond bij alleen de gedachte aan nacho’s? Dan is deze nieuwe hotspot in Amsterdam echt iets voor jou.

Vandaag de dag vind je bij veel verschillende hotspots wel nacho’s op de borrelkaart. Maar of zo’n portie chips ook bij elke hotspot even lekker is, valt te betwisten. Daar wilden de Amerikaanse Matt Ruppert (39) en Brooks Ballard (41) verandering in brengen.

Nacho’s

Het stel verhuisde van Atlanta naar Amsterdam om hier een nieuw leven op te bouwen en opende Parakeet: een hotspot met een beperkte kaart. Je kunt hier namelijk vrijwel alleen nacho’s bestellen, met verschillende toppings. “Het viel me op dat Nederlanders heel erg van nacho’s houden, maar dat de kwaliteit niet altijd top is”, verklaart Ruppert tegenover Het Parool.

Cocktails

Er staan vier nachoschotels op de kaart van Parakeet: drie met verschillende soorten langzaam gegaard vlees en één vegetarische variant. Cocktailtje erbij en het is genieten geblazen. Cheers!

Bron: Parool.nl | Beeld: Unsplash, Instagram