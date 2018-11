Willen we: bij deze hotspot kun je een heuse nachoproeverij bestellen

Tortillachips, een flinke dosis kaas, guacamole, salsa en zure room… need we say more? Als we jou ’s nachts wakker mogen maken voor deze snack, wordt het de hoogste tijd dat je een tripje naar de binnenstad van Enschede plant. Daar vind je namelijk een hotspot die sinds vandaag een nachoproeverij op de kaart heeft staan.

Oh… my… LORD! Ja, je leest het goed. Een nachoproeverij. Lees: een plank met meerdere schaaltjes gevuld met tortillachips onder een dikke laag gesmolten kaas, mét de nodige extra toppings én dips. Mensen, het is een droom die werkelijkheid geworden is.

Vier soorten

Waar je de nachoproeverij kunt bestellen? De plek waar je naartoe moet, is Foodbar Bluff in Enschede. ‘Vanaf maandag verkrijgbaar vanaf onze nieuwe kaart’, wordt er geschreven bij een foto van de heuse snackschaal. ‘De nachoproeverij, met onze vertrouwde nacho’s, nacho’s cannibale, nacho’s pulled pork en nacho’s pulled chicken!’

Het water loopt ons letterlijk in de mond. Wanneer ga jij erheen?

