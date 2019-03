Als eerste checken: dít ding in de hotelkamer onthult of het er schoon is of niet

Een fijn verblijf maakt een ontspannen tripje altijd nog nét iets fijner. Maar schrik niet, het is er niet altijd even schoon als je hoopt én hoe het er op het eerste gezicht uitziet. Checken of de hotelkamer écht schoon is? Loop dan hiér linea recta naartoe.

Dacht je dat hier het toilet zou staan? Think again. Als je wil weten of de hotelkamer echt schoon is, zou je twee apparaten moeten controleren. Namelijk de waterkoker en het koffiezetapparaat. Zitten deze vol aanslag en/of roest? Dan is de kans groot dat de rest van de kamer ook niet heel hygiënisch is…

Bacteriën en schimmels

Dat er vaak continu water zit in koffiezetapparaten en waterkokers, maakt de apparaten een aangename plek voor bacteriën, schimmels en roest. En maak je beide niet vaak genoeg schoon met azijn, dan worden die vieze deeltjes al gauw zichtbaar.

Lees ook

Grotere hotelkamer? Op deze manier kun je een (gratis) upgrade krijgen

Overslaan

Als een hotelkamer écht goed schoongemaakt wordt, wordt geen plekje overgeslagen, dus óók deze apparaten niet. Niet dat ze iedere keer gereinigd hoeven te worden, maar wél met regelmaat. Zien ze er van binnen allesbehalve fris uit? Dan kun je ervan uitgaan dat het al een tijd niet gebeurd is en het schoonmaakteam ook in de rest van de hotelkamer wat minder secuur is dan je hoopt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock