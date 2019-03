Cheers! In dit Friese hotel slaap je in een enorm wijnvat

Gaat er wat jou betreft niets na een glaasje rood, wit of rosé na een lange dag en kun je wel wat ontspanning gebruiken? Plan dan maar een weekendje Stavoren in, want daar vind je een hotel waarbij je kunt slapen in een enorm wijnvat.

Voor iedereen die over de grens in een oud wijnvat wil slapen, is er een fijn optrekje te vinden in het Duitse Sasbachwalden. Maar wie liever in eigen land blijft, heb je het hotel De Vrouwe van Stavoren: een driesterrenhotel in Friesland.

Verschillende wijnvaten

In het plaatsje – de naam van het hotel zegt het al – Stavoren vind je het adembenemende verblijf. Hier kun je slapen in een wijnvat van 15.000 of 23.000 liter, met of zonder sauna. Ook kun je kiezen voor het wellness wijnvat, waar je nog meer tot rust zult komen.

Van alle gemakken voorzien

De Vrouwe van Stavoren ligt zo’n 76 kilometer van Leeuwarden, dus een middagje shoppen hoeft ook geen probleem te zijn als je in het Friese hotel slaapt. Bovendien beschikt het over een mooi terras en uitzicht op de tuin. Plús, het is slechts een kleine 5 minuten lopen naar het strand. Wijntje erbij, een (lang) weekend ertussenuit, sámen met je lievelingsperso(o)n(en): wat wil een mens nog meer?

Meer foto’s, info én boeken? Hier vind je alles over het bijzondere hotel.

Bron: Flair.be | Beeld: iStock, Instagram