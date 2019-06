Moét. Je. Naartoe. Bij dit hotel op Bali kun je 24/7 met puppy’s knuffelen

Staat er een tripje naar Bali op de planning, maar moet je de hotels waar je verblijft nog boeken? Als je een hondenliefhebber bent, is het Puri Garden hotel er zeker één om aan je lijstje toe te voegen. Hier kun je namelijk urenlang met puppy’s knuffelen.

Een relaxed hotel met een heerlijk zwembad, fijne yoga-lesjes én puppy’s waardoor je letterlijk omringd wordt: op Bali vind je het. In het stadje Ubud is het Puri Garden hotel gevestigd, dat samenwerkt met een lokaal asiel dat zich ontfermt over zwerfhonden en hun nakomelingen. Die jongen komen meerdere keren per week naar het hotel om te knuffelen met hotelgasten in het kader van puppytherapie.

Alleen maar goede recensies

Het initiatief van het hotel is een regelrechte hit. Niet alleen is het verblijf continu volgeboekt, maar wordt het ook op Instagram de hemel ingeprezen. “De hondjes zijn te vertederend voor woorden”, klinkt het. En: “Je weet niet wat je meemaakt.”

Van wellness tot yoga

Die puppytherapie die het hotel aanbiedt, is natuurlijk al een reden om het verblijf te boeken. Maar er is meer. Je kunt je er namelijk ook laten masseren, meedoen aan uiteenlopende yogasessies en ga zo maar door. Nou, wij weten wel wat er op onze travel bucketlist komt te staan. Ga jij erheen? Vergeet dan niet een donatie te doen aan het lokale asiel waar Puri Garden mee samenwerkt. Alles om deze bijzondere manier van therapie in stand te houden!

