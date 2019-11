Waarom je naar de bios móet voor deze nieuwe, Nederlandse horrorsensatie

De Nederlandse horrorthriller ‘Bumperkleef’ draait sinds kort op het witte doek en sleept de ene na de andere lovende recensie binnen. Maar ondanks al die goede kritieken blijven de bioscoopzalen akelig leeg. Onterecht. Horrorgrootheden Dick Maas, Jan Doense (‘Mr. Horror’) én griezelfans roepen nu op om er vooral wél naartoe te gaan.

‘Dit moet anders’

Wie dat – misschien wel na het lezen van dit artikel – van plan is, moet niet te lang treuzelen. Bumpkerkleef, een zwarte comedy over een verkeersruzie die totaal uit de hand loopt, draait namelijk nog maar in 76 bioscopen en wist tot nu toe slechts 12.000 bezoekers te bekoren. Dat moet anders, zo stellen filmmaker ‘Mr. Horror’ Jan Doense en regisseur Dick Maas in De Telegraaf. Want als er niemand heengaat, krijgen dit soort Nederlandse toppers in de toekomst steeds minder kansen.

Dick: ‘Doodzonde als mensen niet gaan’

“Het is niet eerlijk”, begint Doense. “Lovende kritieken in alle kranten en toch weet het publiek de weg naar de bioscoop niet te vinden.” De timing was ook niet echt top: rond Halloween moest Bumperkleef het opnemen tegen talloze andere horrorfilms en Netflix heeft óók gewoon een puik horror-aanbod. Dick Maas, die iets soortgelijks meemaakte met zijn film Prooi (die hier flopte, maar in China scoorde), pleit vóór de film. “We maken weinig van dit soort films in Nederland”, legt hij uit. “Dus als er een hele goede uitkomt, dan is het zo doodzonde als mensen er niet heen gaan.”

Waar gaat Bumperkleef over?

“In deze maanden staan er elke week week weer zeker tien nieuwe films te dringen voor zalen en krijgen kwetsbare Nederlandse producties amper de kans zich te bewijzen”, vindt Doense. Ben je nu toch benieuwd naar Bumperkleef? Deze horrorkomedie begint met een uit de hand gelopen verkeersruzie waarna een gezin wordt achtervolgd door een wit busje. En de chagrijnige chauffeur lijkt niet te stoppen voordat de familie dood in de berm ligt… De hoofdrollen zijn voor Jeroen Spitzenberger (Divorce) en Anniek Pheifer (Mocro Maffia).

Bron: Superguide | Beeld: ANP