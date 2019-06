Horror-honger? Dit nieuwe bios-spektakel jaagt je de stuipen op het lijf

In september verschijnt ‘Scary Stories to Tell in the Dark’ in de bioscoop. De eerste trailer is er en my god, wat is-ie afschuwelijk eng. Kijken is op eigen risico, want op social media wordt de film al gehypet als griezeligste filmproductie van 2019.

Die wil je niet tegenkomen…

Scary Stories to Tell in the Dark is een ouderwetse griezelfilm, gebaseerd op een kinderboekenreeks uit de jaren ’80 van de Amerikaanse schrijver Alvin Schwartz. Het vertelt het verhaal van een groep tieners die in een griezelig, oud huis het boek van Sarah Bellows ontdekken. Dat boek is vervloekt (‘jij leest het boek niet, het boek leest jou’) en staat vol enge verhalen met verschrikkelijke figuren die je liever niet in het echt tegenkomt. Drie keer raden wie er bij de hoofdrolspelers op bezoek komen…

Prima team

Het is een productie die naadloos aansluit bij het werk van de Oscar-winnende regisseur Guillermo del Toro (The Shape of Water, Pan’s Labyrinth), die de film produceerde. Patrick Melton & Marcus Dunstan (Saw IV, V, en VI) hielpen bij het neerzetten van het verhaal. De regisseur is André Øvredal (The Autopsy of Jane Doe) en de schrijvers zijn Trollhunters-scenaristen Dan and Kevin Hageman.

