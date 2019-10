Oscarwinnares Helen Hunt in nieuwe, huiveringwekkend enge horrorfilm

De nieuwe horrorfilm ‘I See You’ – met Hollywood-grootheid en oscarwinnares Helen Hunt – is er één om kippenvel van te krijgen. Niet alleen omdat het rete spooky gefilmd is en zo onvoorspelbaar is als de pest, maar ook omdat het verhaal een nachtmerrie is voor iedere ouder.

Verdwenen kind

Wanneer een twaalfjarige jongen vermist raakt, wordt hoofdinspecteur Greg Harper (Jon Tenney) op de zaak gezet. Nu moet hij de balans zien te bewaren tussen het onderzoek en de problemen die hij thuis heeft met z’n vrouw Jackie (Helen Hunt). Haar grip op de realiteit begint drastisch af te nemen door een recentelijke affaire van Greg.

Mysterieuze ellende

Er beginnen vreemde dingen te gebeuren in het dorp, maar in het bijzonder bij de agent en zijn gezin thuis. Ze lijken geteisterd te worden door iets kwaadaardigs en zoon Connor (Judah Lewis) komt in een levensgevaarlijke situatie terecht. Welke harde waarheid over het huishouden van de familie Harper komt hierdoor boven tafel?

Een vleugje ‘The Sinner’

I See You, een film van regisseur Adam Randall en scenarist Devon Graye, wordt door velen recensenten die het spektakel al zagen op enkele filmfestivals flink bejubeld. “Onmogelijk om te voorspellen”, “niets is wat het lijkt”, “een prachtige puzzel” en “wonderlijk gestoord” zijn enkele van de omschrijvingen van de film, die onze nieuwsgierigheid behoorlijk opschroeven. Wij proeven een vleugje The Sinner (heb je de trailer van het langverwachte derde seizoen al gezien?)en moeten denken aan déze nieuwe en ‘gestoorde’ Netflix-thriller.

Lees ook

Liefde, obsessie en verraad: deze nieuwe Netflix-thriller wil je zien

Pathé, lees je mee?

Op dit moment is er nog geen Nederlandse releasedatum, maar de kans is groot dat de film binnenkort ook hier wordt aangekondigd. De film draait van 6 december in de Amerikaanse bioscopen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: FilmTotaal | Beeld: Still