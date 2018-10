Oktober barst van de leuke activiteiten: dít kun je allemaal doen

Een vintage winterjas scoren, proeven op de streekmarkt, naar de bios, boswandelen of zeehonden spotten: oktober barst van de leuke activiteiten.

Rasechte romcom

In de boekverfilming Zwaar verliefd! leren we de onzekere dierenarts Isa (Barbara Sloesen) kennen. Ze worstelt met haar gewicht en ook in de liefde wil het niet lukken. Totdat ze valt voor de charmes van de knappe Ruben (Jim Bakkum), het baasje van labrador Bo. Lukt het haar hem binnen te hengelen? Een nogal luchtige komedie; perfect vrijdagavondmateriaal dus. Vanaf 11 oktober in de bioscoop

Telefoon uit, badjas aan

Een hammam – letterlijke vertaling: ‘een warme plek waar water in overvloed stroomt’ – is bij uitstek de plek waar je weer tot rust komt. In Ede doe je dat in een stoomcabine of tijdens een massage. Of neem een gezichtsmasker en laat je in de watten leggen bij de schoonheidssalon. Hammamede.nl

Rode wangen

Stuur kinderen op pad met een speciale verzameltas voor bladeren, takken en dennenappels, zet ze daarna aan een knutseltafel en ze zijn gegarandeerd de hele dag zoet. Helemaal als ze horen dat ze naderhand ook nog iets lekkers krijgen. Klinkt veelbelovend? Ga dan van 13 t/m 28 oktober naar de duinen van Voorne, bij Rockanje. Extra schattig: de kleine wandelaars worden in het bezoekerscentrum voorzien van rode wangen en een puntmuts. Zuidhollandslandschap.nl

Op tournee

De Home Made Market reist door het land: op zaterdag 20 oktober strijkt ie neer in Delft en op zondag 21 oktober op de Mariaplaats in Utrecht. Hier scoor je vintage items, kunst, unieke huisgemaakte spullen en vooral veel lekkers. Om daarna nog even wat moves eruit te gooien op oude vinylplaten. Wedden dat je niet met lege handen naar huis gaat? Homemademarket.co.nl

