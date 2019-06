Ben je klaar met die drukke werkweken en wil je er gewoon even lekker tussenuit? Begin dan maar vast met inpakken, want dankzij HEMA kun je voor een spotprijsje een citytrip boeken. Met wie ga jij?

Als jij wel van een verrassing houdt, is een citytrip via HEMA boeken echt iets voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen, is een voucher kopen voor een bedrag van slechts 95 euro per persoon (ínclusief vlucht en verblijf). De rest wordt voor je gefikst. Jep, je leest het goed: waar de 3-daagse reis naartoe gaat, blijft nog even geheim. Niet lang (gelukkig), want een week na de reservering krijg je horen waar je heengaat.

Samen weg

Wat wél vanaf het begin zeker is, is dat je vertrekt vanaf een Nederlandse luchthaven. Daarnaast betaal je een meerprijs van 30 euro als je wil vertrekken op een donderdag, vrijdag of zaterdag. Ook niet geheel onbelangrijk: je kunt minimaal met z’n tweeën op reis gaan met de vouchers en maximaal met 10 personen.

Je kunt je voucher nog t/m 16 juni 2019 online kopen via www.hema.nl/tickets of in alle HEMA filialen in Nederland. 25 maart 2020

Bestemmingen

In totaal zijn er meer dan 100 mogelijke bestemmingen. Dit is de top 10:

Milaan

Venetië

Warschau

Basel

Sofia

Berlijn

Rome

Boedapest

Gdansk

Praag

Scoor je voucher nog t/m 16 juni 2019, online of in een van de HEMA-filialen die Nederland rijk is. Reizen met de tickets kan ergens tussen nu en 25 maart 2020. Have fun!

Beeld: iStock