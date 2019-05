Hell yeah! Het dancefestival van Disneyland Parijs hoort op je must visit-list

Het festivalseizoen is áán! Tijd om je festivalplanning voor dit jaar met je vriendinnen af te stemmen… Hamvraag: waar gaan jullie dansen, de tijd van jullie leven hebben? Voor op de festival vistit-list: Electroland, hét dancefestival van Disneyland Paris. Onder andere Steve Aoki en onze eigen Nicky Romero en Armin van Buuren brengen het attractie-walhalla van Europa in exotische sferen. Hier wil je heen!

Magische beats, spectaculaire lichtshows én Disneyland Parijs als decor, wat wil je nog meer?

Disneyland Paris = Electroland

Disney en dance, een match made in heaven! Meet: Electroland. Het dancefestival van Euro Disney vindt plaats op 5, 6 en 7 juli 2019. Save the dates! Overdag kun je met je vrienden Disneyland Parijs ontdekken (weer even kind zijn), maar van 20.00 tot 02.00 uur verandert de magische plek in één grote dansvloer. Hoe kicken is dat? Meer goed nieuws, er is een unieke actie. Voor 325 euro per persoon boek je een accommodatie, inclusief drie dagen toegang tot Disneyland Parijs en één avond tot Electroland.

Jungle thema

Geheel in het thema ‘jungle’ (het is immers het jaar van The Lion King) slaap je dan met vier vrienden in een blokhut van Disney’s Davy Crockett Ranch. Ontbijt is ingegrepen. Geen tijd (of zin) om te blijven slapen? Dan boek je voor 149 euro een zogeheten dagtocht. Vanaf 16.00 uur heb je dan toegang tot het park en vanaf 20.00 uur tot Electroland. Disneyland Parijs is de plek waar dromen uitkomen…

