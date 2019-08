De duistere rol van The Joker in ‘The Dark Night’ uit 2008 is één van de beste ooit gespeeld. Heath Ledger leverde een meesterwerk af, maar werd naar verluidt zo in de rol meegezogen, dat zijn mentale gezondheid hem in de steek liet. Een verkeerde cocktail aan medicijnen werd hem veel te vroeg fataal. Het door hem zo briljant gespeelde karakter keert dit najaar terug in de bioscoop, ditmaal vertolkt door Joaquin Phoenix.

De lat ligt hoger dan hoog

The Joker verscheen in 2016 nog wel in Suicide Squad, maar daarmee maakte acteur Jared Leto flink minder indruk dan zijn voorganger, die postuum een Oscar won voor zijn uitzonderlijke acteerprestaties. Heath legde de lat voor zijn opvolgers hoger dan hoog, maar kenners denken dat Joaquin wél aan die hoge eisen weet te voldoen in de nieuwe film Joker. Is dit opnieuw een Oscar-kandidaat?

Hoe het allemaal begon

Gisteravond verscheen de eerste lange trailer van de film, die het oorsprongverhaal van de gestoorde grappenmaker vertelt. We leren de Batman-schurk dus eens van een hele andere kant kennen. In de hoofdrol zie je Arthur Fleck (Joaquin), een zonderlinge figuur met een fascinatie voor clowns en komedie. Zodoende werkt hij overdag als clown en probeert hij het ’s avonds te maken als stand-up comedian.

Kettingreactie

Helaas komt zijn carrière echter niet lekker van de grond… Heen en weer geslingerd tussen apathie en wreedheid. Fleck wordt verscheurd en neemt een slechte beslissing die een kettingreactie teweegbrengt. Zou hij daarmee alsnog beroemd worden in Gotham City?

Joker is vanaf 3 oktober in de Nederlandse bioscoop te zien.

Joaquin en Heath:

