Oh my: je kunt nu ook een hartige high tea/wine bestellen bij Loetje

Zeggen we Loetje, dan loopt het water je waarschijnlijk al in de mond bij de gedachte aan die perfecte biefstukken. Maar er is nóg een reden om binnenkort een tafeltje te reserveren, want je kunt er vanaf nu ook terecht voor een hartige high tea. Yum!

Waar Loetje eerst vooral een begrip was in Amsterdam, is het restaurant vandaag de dag in veel meer steden te vinden. Zo kun je ook in Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden genieten van een lekker biefstukje met daarbij de nodige bijgerechten. Voor de speciale high tea gaan we echter wel weer terug naar onze hoofdstad; exclusief bij Loetje Zuidas kun je vanaf nu de Toren van Loetje bestellen.

Goedgevulde etagère

Bestel je de Toren van Loetje, dan krijg je een etagère vol lekkers. Denk hierbij aan mini-hamburgers, pitabroodjes met kip en hummus en burrata met gegrilde groenten. Kop thee of een glas wijn erbij en genieten, maar!

