De állermooiste filmmuziek live horen? Hans Zimmer keert terug naar Ziggo Dome

De waanzinnige muziek uit ‘The Lion King’, de meeslepende tunes uit ‘The Dark Knight’, het muzikale spektakel uit ‘Gladiator’, of de iconische ‘Pirates of the Caribbean’-soundtrack. Eén ding is zeker: zonder het geluid, was het beeld niet hetzelfde geweest. Verantwoordelijk voor al die meesterwerken is filmcomponist Hans Zimmer en wie zijn muziek dolgraag eens live zou willen horen, heeft geluk!

Uniek en bijzonder

De wereldberoemde filmcomponist keert na vier jaar terug naar Nederland met Hans Zimmer Live – Europe Tour 2021. Op donderdag 27 februari 2021 staat de Duitse man zelf in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hans Zimmer dirigeert zelf tijdens het live-concert en wordt vergezeld door een band, groot orkest én een koor.

Lovende kritieken

De Duitse meester is zo geliefd, dat dit al zijn tweede live wereldtour wordt. Zimmer ontving wereldwijd lovende kritieken voor zijn live-optredens en heeft voor zijn soundtracks een Oscar, twee Golden Globes, drie Grammys, een American Music Award en een Tony Award gekregen.

Een cv waar je U tegen zegt

Enkele andere grote producties waar Hans zijn muzikale meesterbrein op los mocht laten, zijn Rain Man, The Prince of Egypt, Hannibal, Pearl Harbor, The Da Vinci Code, The Holiday en Inception. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Momenteel werkt Hans – tussen het optreden door – aan de nieuwe soundtracks van Wonder Woman 1984 en Top Gun Maverick.

Lees ook

On-her-ken-baar: zó ziet de kleine Sophie uit ‘The Holiday’ er nu uit

Wees er snel bij

Wie het live-spektakel in 2021 bij wil wonen, moet er sneller bij zijn dan je zou denken. Kaarten voor de tour, die over bijna anderhalf jaar pas ons land aandoet, zijn al op woensdag 6 november om 10.00 uur te koop. Tickets bestellen voor Hans Zimmer Live – Europe Tour 2021 kan via het officiële verkoopkanaal Eventim.nl.

Een voorproefje: ‘Time’ uit de film Inception.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still ‘The Holiday’