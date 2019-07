Altijd het gevoel hebben dat je op vakantie bent? Willen wij ook wel. Op dit Griekse eiland kan deze droom werkelijkheid worden. Nieuwe bewoners krijgen namelijk 500 euro per maand als ze hier komen wonen. Let’s go!

We hebben het over Antikythera. Nu denk, je huh, waar? Nou, dat is nu juist het probleem. Het eiland ligt tussen Kreta en Kythira en steeds meer bewoners trekken weg van het eiland. Om de plek niet volledig een spookstad te laten worden, krijgen nieuwe bewoners dus niet alleen een geldbedrag, maar ook een gratis huis en een stuk land. Eh, wanneer kunnen we gaan?

Moeilijk

Het eiland telt slechts 24 bewoners en deze wonen allemaal in het dorpje Potamos. Dat kan natuurlijk zo niet langer, vinden de lokale autoriteiten en de orthodoxe kerk. Met deze maatregel hopen ze meer permanente inwoners te trekken. Maar waarom is het nu zo leeg? Burgemeester Andreas Charchalakis verklaart: “Ons eiland is heel mooi, maar wat moeilijker om op te leven tijdens de wintermaanden. We zijn op zoek naar families om Antikythera te doen herleven.”

Griekse bewoners

De voorkeur gaat naar Griekse bewoners, maar gelukkig zijn ze de moeilijkste niet: wij zijn ook hartstikke welkom. “Veeboeren, bouwvakkers en bakkers zullen hier heel goed gedijen. Deze beroepen zijn ideaal om je op het eiland van een inkomen te verzekeren.” Al vier families hebben goedkeuring gekregen om zich op het eiland te vestigen, dus waar wacht je nog op?

