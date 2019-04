Prijkt IJsland al jaren bovenaan jouw lijstje met droombestemmingen, maar hebben de dure ticketprijzen je altijd tegengehouden? Dan hebben we goed nieuws voor je. Binnenkort wordt een vlucht ernaartoe namelijk een stuk goedkoper.

De vluchten naar IJsland waren niet bepaald goedkoop te noemen, maar Transavia gaat daar verandering in brengen. Vanaf 5 juli gaat de luchtvaartmaatschappij vliegen naar de bestemming, om het gat te dichten dat is ontstaan door het faillissement van de IJslandse concurrent WOW Air. Drie keer in de week gaan er vluchten naar Reykjavik: op maandag, woensdag en vrijdag.

Spotgoedkoop

En nee, dat hoeft dus niet langer duur te zijn. Ze beginnen met een kennismakingstarief vanaf 39 euro. Wel voor een enkele reis, maar hé, dat is al een groot verschil met wat je eerst betaalde. Toch blijft deze prijs niet altijd zo spotgoedkoop. “Die vanafprijs gaat straks naar 45 euro”, aldus een woordvoerder. “Het is een tijdelijk actietarief.” Plus natuurlijk: hoe populairder deze bestemming wordt, hoe meer je neer zal moeten tellen voor een vliegticket. Snel boeken, dus!

Beeld: iStock