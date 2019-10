Koffers pakken! Alleen déze week boek je spotgoedkope tickets naar New York

Staat een trip naar New York al maanden, wat zeggen we, jaren op je verlanglijst? We feel you. Helaas zijn vliegtickets naar The Big Apple nu eenmaal niet goedkoop, maar daar brengt KLM deze week verandering in.

De deal van de eeuw

De vliegtuigmaatschappij viert namelijk een wel heel bijzonder feestje, want ze mogen honderd kaarsjes uitblazen. En wie jarig is, trakteert. KLM pakt daarmee groots uit en komt daarom met de ‘Deal van de Eeuw’. En ja, dat is net zo goed als het klinkt.

New York

Honderd bestemmingen (dus óók voor iedereen met andere bestemmingen op z’n bucketlist) worden honderd uur lang in de uitverkoop gegooid. De klapper? Een retourtje naar New York voor slechts € 299,- euro. Dan moet je wel boeken voor de maanden november t/m maart. Een kans die je haast niet kunt laten schieten, toch? Wees er dus wel snel bij, want de actie is slechts tijdelijk geldig.

Bron: VIVA | Beeld: Unsplash – Court Prather