Go glamping: 3x slapen in de buitenlucht met luxe en comfort

Een boomhut, panoramatent of boho-tipi, al dan niet met een privé-hottub, wellnessbus of ontbijt op bed. Glamping gaat verder dan kamperen, véél verder. Wij tippen: 3 keer slapen in de buitenlucht mét luxe en comfort.

1. Glazen huis in het groen: Camping BuitenLand in Zandpol

Deze camping vind je tussen een zwemmeertje en een bos in Zandpol, een plaatsje net onder Nieuw-Amsterdam in Drenthe. De 12 ‘buitenlandse’ accommodaties zijn stuk voor stuk echt prachtig, maar wij zijn verliefd geworden op het Greenhouse, geschikt voor 4 tot 8 personen. Door het vele glas ben je binnen, maar toch buiten en dat wil je. Buiten kun je heerlijk relaxen in een van de hangmatten of – na een fijne boswandeling – barbecueën, broodjes bakken of marshmallows roosteren boven het kampvuur. Bonus? De BuitenBar: een huiskamerrestaurant waar biologische en vegetarische gerechten uit de keuken worden getoverd. Je kunt er ook terecht om te socializen of als je ’s avonds nog zin hebt in een drankje. Camping BuitenLand is overigens een initiatief van Floortje Dessing and friends. Dat zit dus wel goed.

BuitenLand extra’s

Voor vertier hoef je de camping niet eens af. Er wordt van alles georganiseerd: van een driedaags BuitenLandfestival en wobbelyoga voor kinderen tot aan een acrobatisch Cirque Moustache. Wil je toch de campinggrens over, ga dan naar Wildlands Adventure Zoo Emmen, Centrum Beeldende Kunst Emmen of het Van Gogh Huis in Drenthe. Ja hoor, hier is genoeg te zien, en meer dan genoeg te beleven.

Buitenland.com, van € 899 tot € 1.099 voor een week

2. Houten pod of wellnesstent: Buitenplaats Beekhuizen in Velp

Genoeg van alle stress en snak je naar een rustieke, groene plek om te relaxen? Haast je naar Buitenplaats Beekhuizen, midden in het Nationaal Park Veluwezoom. Op deze glamping slaap je in een pod, een luxe ingericht, knus houten huisje voor 2 tot 4 personen, inclusief opgemaakte bedden, koelkast, magnetron én wifi, in de natuur. Of je kiest voor een wellness lodgetent voor 4 tot 7 personen, met je eigen privé-hottub. Allebei met een ontbijtservice waar je ‘u’ tegen zegt. Maak je ‘glampeerborst’ verder nat voor 5.100 hectare bos, heide, zandverstuiving en landgoederen, waar je zomaar Schotse hooglanders, wilde zwijnen of een edelhert tegen het lijf kunt lopen. En ja, ook de hond mag mee naar de camping. Dus, wanneer gaan we?

Landgoed incluis

Vanaf het nabijgelegen Landgoed Beekhuizen maak je een prachtige wandeling naar landgoed Biljoen, iets verderop. Pitstop-waardig: het bekende uitkijkpunt de Posbank, elk seizoen fotogeniek. Voor de shopjunkies onder ons: Arnhem ligt op 15 minuten rijden. Tip: vermijd de grote winkelstraten en ga winkelen bij Het Modekwartier in de wijk Klarendal, waar je voor een kop koffie en een taartpunt bij Sweet Sugar Hill aan het goede adres bent.

Buitenplaatsbeekhuizen.nl, per nacht vanaf € 119,68 (pod) en € 165,18 (lodgetent)

3. Slapen in een beachbus: Camping De Lakens in Bloemendaal

Midden in de Noord-Hollandse duinen, in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, ligt camping De Lakens. Konijnen, vossen en herten lopen zo je backpackshack, beachbus of Airstream – je weet wel, zo’n Amerikaanse lange, aluminium caravan – voorbij. Met het strand op steenworp afstand krijg je het geruis van de zee er gratis bij. Even chillen, of een moment voor jezelf? Boek dan een massage of behandeling bij de wellnessbus, duik de sauna in of schrijf je in voor een yogales in de zenzone van de camping waar yoga en meditatie centraal staan. Voor kinderen zijn er een speeltuin, een kabelbaan en een uitkijktoren. Ondertussen bivakkeren jullie als happy parents op het verwarmde terras van culihotspot Gestrand, waar lekker vers, lokaal voer wordt geserveerd. Aan tafel!

De zee en meer

Uitwaaien, zwemmen, vliegeren, hardlopen, kortom: onthaasten aan het strand, het kan er allemaal. Strandmoe? Ga een dagje naar Haarlem, waar je struikelt over de leuke boetieks, koffietenten en restaurantjes. Tip: pizzeria Woodstone serveert de lekkerste pizza’s van Haarlem, in een fijn laidback decor en met een 90’s hits-playlist op de achtergrond. Zien we je daar?

Campingdelakens.nl, vanaf € 328 voor een weekend

Beeld: Camping BuitenLand in Zandpol