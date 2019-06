Dagje strand? Pas op: giftige pieterman zwemt óók bij Nederlandse kust

Een Belgische vrouw ligt al vijf dagen in het ziekenhuis na een steek van een klein visje in zee bij Knokke. Het gaat om de kleine pieterman, één van de giftigste dieren van Europa. Dit visje kun je ook in de Nederlandse zee tegenkomen. Wat moet je doen als je wordt gestoken?

Spoedeisende hulp

De Vlaamse Isabella (55) merkte eigenlijk niet eens bewust dat ze vorige week gestoken werd door een pieterman, vertelt ze tegen HLN. “Ik ben opgegroeid aan de kust en ben het gewend om op scherpe steentjes of schelpjes te stappen. Ik ben pijn aan de voeten dus wel gewend. Maar woensdag werd ik opeens onwel en verscheen er rode uitslag op mijn benen. Tegen de avond kon ik de pijn aan mijn voeten niet meer verdragen en ben ik op de spoedeisende hulp opgenomen. Mijn voeten zwollen intussen verder op en kregen alle kleuren van de regenboog.”

Opereren bleek enige optie

Pas toen de vaatchirurg erbij werd gehaald, kon de juiste diagnose gesteld kon worden: een steek van de kleine pieterman. Isabella bleek daar wel heel extreem op te reageren. “Ik zag het aan het gezicht van de vaatchirurg. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt. De enige oplossing bleek opereren.” Zo’n heftige reactie als van Isabella komt niet vaak voor. Waarschijnlijk gaat het bij haar om een allergie.

Zonder behandeling maandenlang pijn

Een steek van de pieterman doet wel altijd heel veel pijn; het is tien keer pijnlijker dan een wespensteek. En dat door zo’n klein visje: de kleine pieterman is ongeveer tien tot achttien centimeter lang. Het dier graaft zichzelf in in het zand in ondiep water. Als jij daar tijdens een stranddagje per ongeluk op gaat staan, steekt hij je met de stekels op zijn rug en wordt er gif in jouw lijf gespoten. De pijn is heftig en kan zonder behandeling maandenlang aanhouden, meldt het Rode Kruis. In zo’n geval is dus snel actie nodig.

Steek pieterman herkennen

Je herkent een steek van een pieterman aan:

– Heftige pijn

– Zwelling en roodheid rond de steek

– Een aantal wondjes op een rij

– Soms kun je het lichaamsdeel waar je gestoken bent bijna niet bewegen

– Soms ook: hartklachten, ademhalingsstoornissen en bewusteloosheid

Wat moet je doen?

Ben je gestoken door een pieterman? Ga naar de reddingsbrigade. Is die niet in de buurt, dompel de plek van de steek dan vijftien tot twintig minuten onder in heet water. Het liefst zo heet als je aankunt, want het gif van de pieterman wordt bij een temperatuur boven de 40 graden Celsius afgebroken. Als er geen heet water in de buurt is, spoel de plek dan af met zeewater. Verwijder eventuele stekels met een pincet en leg een hotpack of coldpack op de plek. Krijg je een allergische reactie? Bel dan 112.

Minder meldingen

Gelukkig valt het langs de Nederlandse kust de laatste jaren wel mee met het aantal pietermannen. Volgens de Haagse Reddingsbrigade zijn er de laatste jaren juist minder meldingen van steken binnengekomen. Isabella moet voorlopig nog even in het ziekenhuis blijven. “Mijn vakantie met de kleinkinderen is volledig in het water gevallen. Mijn kleinkinderen gaan trouwens nooit meer zonder watersandalen de zee in of het strand op!”

