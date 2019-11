Laaiend enthousiaste reacties op ‘Frozen 2’: is-ie beter dan het origineel?

Volgende week gaat ‘ie eíndelijk in première: ‘Frozen 2’! Na het succes van de eerste films gelooft niet iedereen dat een vervolg een goed idee is (‘het kan toch alleen maar minder?’), maar afgaande op de eerste reacties lijkt het tegendeel waar…

Voorproefje

Deze november is een bijzondere maand voor Disney-liefhebbers: niet alleen wordt morgen Disney+ gelanceerd, ook verschijnt eindelijk het langverwachte vervolg op Frozen (2013) in de bioscopen. In Frozen 2 gaat Elsa op zoek naar de oorsprong van haar bijzondere krachten… maar ze komt er al snel achter dat dit niet zonder gevaar is. In Amerika heeft de pers al een voorproefje gekregen van deze animatiefilm. En de eerste reacties doen vermoeden dat ons een nieuw, magisch meesterwerk wacht.

Beter dan het origineel?

Skyler Shuler van The Disinsider zegt over dit vervolg: “Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar Frozen 2 is beter dan zijn voorganger.” Ook Kevin Polowy van Yahoo Entertainment beweert dat Frozen 2 minstens zo goed is als het eerste deel. “Het is lastig vergelijken, omdat ik Frozen 1 vierduizend keer met m’n dochters heb gekeken, maar ik denk dat Frozen 2 misschien wel net zo goed – wellicht zelfs beter – is dan het origineel. Het is erg grappig en zo charmant en meeslepend als je verwacht.” En als we filmjournalist Alisha Grauso mogen geloven, komen we niet met droge ogen de zaal uit. “Ik ben minstens drie keer in janken uitgebarsten”, schrijft ze op Twitter.

Let It Go, move over

Natuurlijk zou het feest niet compleet zijn zonder liedjes die nog weken door je hoofd blijven spoken. En volgens entertainmentredacteur van Business Insider Jason Guerrasio stelt Frozen 2 ook hier niet teleur! “Het liedje Into The Unknown is nagenoeg net zo verslavend als Let It Go (sorry, ouders). Er is zelfs een heerlijke jaren ’80 ballad! Maak je klaar!”

Geduld

Hoewel het wachten er op deze manier natuurlijk niet makkelijker op wordt, moeten wij nog héél even geduld hebben: Frozen 2 draait vanaf 20 november in de Nederlandse bioscopen! Bekijk hieronder nog één keer de trailer voor je the real deal gaat bekijken:

Bron: Superguide | Beeld: still