Mis het niet: in deze stad wordt binnenkort een ‘Friends’-pubquiz georganiseerd

Heb jij alle afleveringen al tig keer gezien maar verveelt ‘Friends’ jou nooit? Dan weet je waarschijnlijk álles over de populaire serie. En die kennis kun je binnenkort maar al te goed gebruiken, want in Leiden wordt namelijk een ‘Friends’-pubquiz georganiseerd.

Als jij en je vriendinnen maar niet uitgepraat raken over ‘Friends’, moeten jullie 14 november blokken in jullie agenda’s. Op die woensdagavond verandert de Leidse Red Carpet Lounge namelijk voor één keer in Central Perk voor de meest epische pubquiz ooit.

Not too shabby

Vanaf 20.00 uur kun je met een team van maximaal zes personen jullie kennis testen over de serie. Je kunt – gratis – strijden om een felbegeerde prijs waarvan volgens de organisatie ‘de waarde niet in geld uit te drukken is. Not too shabby’. Meedoen? Op tijd komen is een must, maar je hoeft je niet van tevoren in te schrijven. Alle info over de pubquiz vind je hier. Trommel je friends maar vast op!

Bron: Indebuurt.nl | Beeld: Giphy