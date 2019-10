‘Friends’-jubileum in bioscopen is groot fiasco: fans uiten woede op Twitter

Nederlandse Friends-fans waren door het dolle toen de speciale jubileumvoorstelling ‘The One With The Anniversary‘ – ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de 90’s-serie – óók naar bioscopen in ons land kwam. De teleurstelling was gisteren érg groot: de beloofde ‘exclusieve beelden en interviews’ stelden volgens bezoekers geen zak voor, zo valt te lezen op Twitter, waar massaal de frustratie geuit werd.

Grote teleurstelling

Friends 25th: The One With The Anniversary had een echt Friends-feestje moeten worden. Sommige mensen maakten een hele reis om de voorstelling in één van de geselecteerde bioscopen te zien, maar kwamen van een koude kermis thuis.

Lekker dan…

Het pijnpunt voor veel bezoekers vormden de ‘exclusieve beelden en interviews’, die in de filmbeschrijving werden aangekondigd. Schijnbaar zaten er een paar korte, rommelige en onsamenhangende beelden bij de show. Deze werden gedeeltelijk vóór de film vertoond, waardoor sommige mensen nog niet eens in de zaal zaten. De mensen die wél precies op tijd waren konden ook geen echte interviews ontdekken. Gevalletje The One Without The Exclusive Footage And Interviews, en daar waren bezoekers best giftig om.

‘Bij Netflix kun je de intro’s nog skippen’

Dat er daarnaast gekozen was voor een reeks ‘random’ en weinig bijzondere afleveringen, in plaats van voor een aantal iconische, viel ook verkeerd. “Het waren een aantal afleveringen achter elkaar geplakt, zelfs met intro en aftiteling… geen enkele moeite gedaan om de fans waar voor hun geld te geven”, aldus een twitteraar. “Bij Netflix kun je die tenminste nog skippen”, aldus een ander.

Lees ook

Hoera, Friends is 25 jaar: de leukste momenten op een rij

Oplossing zoeken

Pathé reageerde in eerste instantie afwijzend op de negatieve reacties. De bioscoopketen gaf aan dat ze voor de beschrijving van de inhoud afhankelijk zijn van de distributeur. Blijkbaar ‘hadden bioscoopbezoekers deze anders geïnterpreteerd’. Toen de klachtenregen toch wel serieus bleek, reageerde Pathé gelukkig een stuk schappelijker. Bezoekers die de Friends-voorstelling beneden peil vonden, kunnen contact opnemen met Pathé om samen een oplossing te vinden. Ook Vue is momenteel aan het kijken waar het mis is gegaan in de communicatie.

@WarnerBrosNL wat een teleurstelling! Fans misleid "nooit eerder vertoonde beelden en interviews". Het waren een aantal afleveringen achter elkaar geplakt, zelfs met intro en aftiteling… geen enkele moeite gedaan om de fans waar voor hun geld te geven! #FRIENDS25 #geldklopperij — Yelsel (@Laslo_84) October 21, 2019

Geen Jeanice, geen Emma, geen Vegas, geen bruiloft C en M en geen smelly cat en zelfs de slot aflevering niet! Welke prutser van Warner Bros heeft dit bedacht! Zo jammer want met een beetje goede editing had je hier echt wat goeds van kunnen maken… Oplichting! #friends25 2/2 — Berber Hempenius (@Berberrie) October 21, 2019

I ❣️ Friends! Maar deze ‘film’ was vooral teleurstellend omdat je iets anders beloofd wordt. 5 min backstage beelden waar geen touw aan vast te knopen was, heel rommelig en daarna 8 totaal random afl. Als je dat dan doet, doe dan de echte iconische. 1/2 #Friends25 — Berber Hempenius (@Berberrie) October 21, 2019

Mwa… leuk wat random Friends afleveringen kijken in de bioscoop, maar dit waren zeker niet de iconische afleveringen en al helemaal geen exclusieve beelden en interviews. Gemiste kans. #friends25 @VueCinemasNL @WarnerBrosNL — Gerard de Jong (@gerarddejong) October 21, 2019

Wat een aanfluiting was de Friends movie. Had me er op verheugd, niet eerder vertoonde beelden? exclusieve interviews? Helaas gewone afleveringen met iedere x intro, kan je op Netflix nog skippen + 3x Rene Barge dat zij al langer Friends is met de Friends dan wij #FRIENDS25 — Karin van Oorschot (@mkjs4ever) October 21, 2019

Gisteren naar de #Friends25 "special" geweest bij @VueCinemasNL. €12,50 voor een kaartje, maar gewoon afleveringen te zien gekregen die ik ook op Netflix kan kunnen zien. Het schoolvoorbeeld van false advertising dit. ☹ pic.twitter.com/DgbuoQqhnU — Ilona Leest (@IlonaLeest) October 21, 2019

Heeft er dan niemand bij @Pathe @VueCinemasNL of @Kinepolis_NL de #FRIENDS25 film gereviewed voordat de omschrijving op de website werd gezet!? Was 10 minuten voice-over meuk + 8 random afl. uit eerste 5 seizoenen…

Misleiding van de bezoekers. #geldterug — Martin Leppen (@MartinLeppen) October 20, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: Still