‘Friends’-fans, opgelet! Binnenkort kijk je je favoriete serie in de bioscoop

Grote kans dat jij de rete-populaire serie ‘Friends’ ook wel gezien hebt én fan bent. Check? Voor alle liefhebbers hebben we goed nieuws, want binnenkort kun je ‘m bewonderen op het witte doek!

Omdat de allereerste aflevering van Friends deze maand precies 25 jaar geleden werd uitgezonden, is het reden voor feest. In Amerika is groots uitgepakt met onder meer een tijdelijk museum in New York, en óók in Nederland doen we mee. Zo kun je volgende maand in alle 21 bioscopen van Vue terecht voor de speciale ‘film’ Friends 25: The One With The Anniversary.

Nooit eerder vertoonde beelden

Eerder werd al aangekondigd dat de special in een Amerikaanse bioscoop zou worden getoond, maar hierna is-ie dus ook in Nederland op het witte doek te zien. Wat je kunt verwachten? Ter ere van de 25e verjaardag van Friends zijn enkele iconische afleveringen omgezet naar bioscoopformaat. Als extraatje is er nooit eerder vertoonde content aan toegevoegd, zoals interviews met de cast. Mag je als diehard fan van de serie niet missen, toch?

Lees ook

‘Sex and the City’-actrice over bijrol in ‘Friends’: ‘Ik was doodsbang’



Vele prijzen

Van Friends werden tien seizoenen gemaakt, waarvan de laatste in 2004 werd uitgezonden. De serie won vele prijzen waaronder verschillende Emmy’s en een Golden Globe. In 25 jaar is Friends veranderd in een cultureel fenomeen en heeft de serie een grote schare trouwe fans opgebouwd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Giphy