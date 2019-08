Handig! Zo veel fooi ‘moet’ je dus geven op de top 10 vakantiebestemmingen

Als je ergens lekker uit eten gaat en goed geholpen bent is een fooitje achterlaten voor de ober een blijk van erkenning. Maar hoeveel fooi is altijd de vraag, zeker als je op vakantie bent. Want in elk land is het anders gesteld met het extraatje.



Eén op de drie Nederlands vindt fooi geven verwarrend. Want, te weinig is bijna nog lulliger dan niks geven en teveel fooi voelt ook weer gek. Laten wij je dan bij deze voor eens en altijd duidelijkheid geven.

Niet zuinig

Een richtlijn is als een veiligheidslijn waar je je aan vast kunt houden. Het geeft vrijheid want je kunt een beetje schipperen door erboven of eronder te gaan zitten. Maar het zorgt er ook voor dat je weet dat wat je doet niet gek is. Vliegticket- en hotelzoekmachine momondo.nl stelde een lijst op van populaire bestemmingen, en het percentage fooi wat je kunt achterlaten bij het betalen van de rekening zonder gekke blikken te krijgen. En al staan wij Nederlanders bekend om onze ‘zuunigheid’ want ‘we go Dutch’, als het op een fooi geven aankomt doen wij niet onder voor buitenlanders. Gemiddeld geven we zo’n 9 tot 10% fooi en zijn Finnen en Spanjaarden een stuk meer terughoudend met een fooi van zo’n 5-6%.

Zo zit je altijd goed

Ga je op vakantie in eigen land? Houd dan een beloning aan van 10% van de totale rekening. Dan zit je altijd goed. Hieronder vind je de top tien aan vakantiebestemmingen in het buitenland en de fooi die in dat land normaal is:

Bangkok, Thailand

In Bangkok betaal je vaak 10% servicekosten bij hotels en luxe restaurants. Deze kosten staan vaak vermeldt op de rekening. Staat er niets vermeld? Dan maak je ze blij met een fooi tot 10 procent.

Denpasar en Jakarta, Indonesië

Ook hier staan servicekosten van zo’n 5-10% op de rekening vermeld. Als dit niet aanwezig is, dan vindt men het fijn als je zo’n 10% fooi geeft.

Istanbul, Turkije

Ga je hier op bezoek in een chique restaurant, tel dan zo’n 10-15% bij het totaalbedrag op. In een normale gelegenheid kun je met zo’n 5-10 procent klaar zijn.

New York, Verenigde Staten

Dit is een dure stad, en dat vertaalt zich ook in fooi. Zo’n 20% fooi is een goede service volgens de yankee’s.

Colombo, Sri Lanka

Net als in Nederland houden Srilankanen 10% van de totaalprijs aan.

Lissabon, Portugal

Fooi is in Lissabon geen bekend fenomeen. Dus de meeste Portugezen betalen alleen het bedrag dat onderaan de bon staat. Zijn ze echt heel tevreden? Dan willen ze nog wel zo’n 1 tot 2 procent erbij geven.

Málaga, Spanje

Ga je deze zomer naar Málaga of een andere strandbestemming in Spanje leg dan na het eten zo’n 5 tot 6 procent extra neer.

Nador, Marokko

Voor het eten zelf hoef je hier niet veel te betalen. Marokkanen kunnen het wel erg waarderen als je na het opsmullen van hun voedsel 10 tot 15 procent extra neerlegd. Let op: soms wordt dit al bij de rekening opgeteld, dus check of het niet al op de rekening staat.

Caïro, Egypte

In Cairo staan er soms al servicekosten op de bon. Maar het is goed te weten dat deze extraatjes naar de kas van het restaurant gaat en niet ten goede komt aan het personeel. Wil je dus jouw bediende extra belonen? Tel dan 10% bij de totaalprijs op.

