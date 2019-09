‘Flight 338’: is dít de engste escape room ter wereld?

Misschien ken je de spannende film ‘Flightplan’ uit 2005 nog wel, waarin Jodie Foster samen met haar dochtertje aan boord gaat van een vliegtuig dat van Berlijn naar Amerika vliegt. Op tien kilometer hoogte verdwijnt haar dochtertje spoorloos en niemand heeft haar gezien. Hoe kan dat, aan boord van een vliegtuig, hoog in de lucht?

Eerste escape room in een vliegtuig

Met dat idee in het achterhoofd moeten de makers van de nieuwste escape room Flight 338 aan het werk zijn gegaan. Deze escape room opent binnenkort in Londen en belooft de spannendste escape room ooit te worden. Waarom? Omdat het de eerste escape room in een (nagebouwd) vliegtuig is. En natuurlijk omdat het verhaal doet denken aan de film uit 2005.

Flight 338

Het verhaal zit namelijk zo: samen met je vrienden word je beschuldigd van een misdaad. Jullie worden opgesloten in een vliegtuig, maar abracadabra simsalabim: één van jullie verdwijnt. Het is aan de rest van de groep om erachter te komen hoe jullie vóór vertrek ook uit het vliegtuig kunnen komen door middel van puzzels en raadsels.

Meer ontsnappingsroutes

Maker van deze escape room is het bedrijf Riddle Within. In januari introduceren zij nog een escape room, die volledig in het teken staat van Chernobyl. Wij vinden alleen de trailer al doodeng:

Bron: VIVA | Beeld: Pexels – Javon Swaby