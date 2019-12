Flair’s VriendinnenVrijdagTip: Winterfair in Dickens-stijl

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Tijdens de Winterfair in Dickens-stijl in de Beeldentuin in Garderen (op de Veluwe) ga je even terug in de tijd. Bij de meer dan 80 gezellig verlichte kraampjes kun je glühwein en warme chocolademelk drinken, oliebollen, kastanjes of erwtensoep eten, kerstcadeautjes kopen en kijken naar demonstraties van oude ambachten. Natuurlijk lopen in dit sprookjesachtige decor, geïnspireerd op het Engeland van 1850, ook personages uit de boeken van Dickens rond.

4 t/m 7 december, 10.00 tot 21.00 uur (op zaterdag tot 17.00 uur), winterfairgarderen.nl.

Tekst: Jill Waas