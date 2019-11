FlairsVriendinnenVrijdagTip: Annie de Musical

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Onze favoriete jeugdfilm Annie gaat het theater in, in een geheel vernieuwde versie. Officieel is de première van Annie de Musical op 1 december, maar vrijdag 29 november kun je ‘m, als een van de eersten, al zien in het Chassé Theater in Breda. Laat je inpakken door het innemende weesmeisje en zing stiekem mee met hits als Tomorrow en It’s a hard knock life. Met in de hoofdrollen Willemijn Verkaik en Edwin Jonker.

T/m 24 mei 2020 exclusief te zien in 13 grote theaters, anniedemusical.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan