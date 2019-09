Flairs VriendinnenVrijdagTip: workshop dagmake-up van Backstage

Hoe vaak je ook oefent voor de spiegel, je make-up ziet er altijd net iets minder perfect uit dan die van modellen of celebs in tijdschriften of op televisie. Hoe doen die visagisten dat toch?

Dat leren jij en je vriendinnen tijdens deze Flair-workshop dagmake-up (2,5 uur) van Back Stage. Aan bod komen het reinigen van je gezicht, het aanbrengen van primer, camouflage, foundation, snelle contour/highlight, wenkbrauwen, oogmake-up, blusher en als laatste de lippen. Ook krijg je tips en tricks voor het uitkiezen van de juiste producten en kleuren.

Je betaalt nu maar € 39,95 (i.p.v. € 49) en krijgt ook nog eens € 10 shoptegoed op producten van Make-up Studio! Per workshop is plek voor 10 personen.

Rozengracht 101-103, Amsterdam. Do 12, vr 20 of do 26 september, vr 4 of do 10 oktober om 10.30 of 14.00 uur. Meer informatie: webshop.back-stage.nl > over Back Stage. Opgeven: info@back-stage.nl

