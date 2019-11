Flairs VriendinnenVrijdagTip: Winter Fair in Hardenberg

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Omdat de voorpret minstens zo leuk is als de decembermaand zelf, reizen we dit weekend af naar de Winter Fair in het Overijsselse Hardenberg. Tijdens dit driedaagse indoorevenement komen de nieuwste trends voorbij op het gebied van interieur, kleding, uiterlijke verzorging, kunst en delicatessen. Hét moment dus om alvast in te slaan voor de komende feestdagen. Daarnaast zijn er workshops, (wijn)proeverijen en demonstraties. Nieuw dit jaar is het knutselplein met een kek kinderprogramma.

8 (t/m 10) november, Evenementenhal Hardenberg, evenementenhal.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan