Flairs VriendinnenVrijdagTip: weer even kind zijn op de Tilburgse Kermis

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Met ruim 200 attracties uit binnen- en buitenland en meer dan een miljoen bezoekers is de tiendaagse Tilburgse Kermis de grootste van de Benelux. Op de route van 3 kilometer in de binnenstad kom je van alles tegen: een gigantisch reuzenrad (hij is terug!) en 80 meter hoge zweefmolen, avontuurlijke achtbanen, knallende katapulten, bumpende botsauto’s. Voor niet-waaghalzen is er ook genoeg te doen: een nostalgisch circus, tirolerdorp, zomercarnaval, kermisbraderie en nog heel veel meer. Niet te missen!

t/m 28 juli, Tilburg, detilburgsekermis.nl.

Deze tip komt uit Flair 30, die nu in de winkel ligt. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.