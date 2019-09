Flairs VriendinnenVrijdagTip: theatervoorstelling ‘Hier is de Mol!’

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Johnny de Mol dook vroeger graag het nachtleven in. Maar nu hij getrouwd én vader is, besteedt hij zijn tijd liever aan nuttiger zaken. In zijn theatervoorstelling Hier is de Mol! vertelt hij niet alleen openhartig, ontroerend en met humor over toen en nu, zijn gevoelens en idealen en zijn beroemde familie, maar maakt hij ook actuele problemen bespreekbaar. “Zonder een belerende vinger, want daar heb ik een schurfthekel aan,” aldus Johnny.

27 september, stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden. Kijk voor meer data, locaties én natuurlijk tickets op johnnydemol.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan