Flairs VriendinnenVrijdagTip: Soof de Musical

Ook zo gelachen om Soof in de bioscoop en op tv? Op naar het theater dan, want daar is de musicalversie van de eerste film te zien. Maike Boerdam speelt Soof, een veertiger die alles heeft – drie kinderen, leuke man, goedlopend cateringbedrijf – maar zich toch afvraagt: is dit alles? In elke voorstelling speelt een bekende sportvrouw, zoals Leontien van Moorsel, een bijrol en natuurlijk deelt Soof ook wat hapjes uit eigen keuken uit.

8 februari, Theater De Spiegel, Zwolle. Kun je vanavond niet? Geen zorgen, hier vind je de volledige speellijst van ‘Soof de musical’.

