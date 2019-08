Flairs VriendinnenVrijdagTip: dansend het weekend in op Solar festival

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Wat 15 jaar geleden begon als een minimuziek-festijn om festivalbezoekers naar Limburg te halen, is inmiddels uitgegroeid tot een meerdaags feest waar je sowieso 1 dag bij wilt zijn. Op Solar kan en mag alles: van livemuziek (techno, house, rappers, rockbands, funk en zelfs schlager en klassieke muziek), bijzonder theater en andere creatieve uitspattingen tot een silent disco en waterpistolengevecht. Dé plek om even te ontsnappen aan je to do-lijst en lekker los te gaan.

1 t/m 4 augustus, Roermond, solarweekend.com.