Nog geen plannen vandaag? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend extra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Lees ook: 10 kerstmarkten door heel het land die je dit jaar niet mag missen

Met haar warme stemgeluid, frisse, poppy soul en jazzy timing maakt Sabrina Starke van elk optreden een feest. Op haar nieuwe album Underneath the Surface zingt ze de mooiste popnummers met invloeden uit r&b en hiphop. Een jubileumplaat, want ze zit al tien jaar in het vak. Sabrina schreef bijna alle nummers zelf – met Kendrick Lamar, Nina Simone en Alabama Shakes en inspiratiebronnen. Vrijdag trapt ze haar nieuwe clubtour af. Erheen! 7 december, TivoliVredenburg (Utrecht)

Wil je erbij zijn? Je kunt HIER nog last minute kaarten scoren! Kijk voor meer tourdata op Sabrinastarke.nl.

Deze tip komt uit Flair 49, die nu in de winkel ligt. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.