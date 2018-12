Flairs VriendinnenVrijdagTip: Oudejaarsconference Guido Weijers

Nog geen plannen om te vieren dat het ’t einde van de week is? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend extra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Zeg je oudejaarsconference, dan zeg je Guido Weijers. De cabaretier is dit jaar toe aan zijn negende keer – en gooit het nu eens over een andere boeg. ‘Ik ben gestopt met concessies doen’, liet hij in een interview met RTL weten. ‘Ik maak niet meer wat er van me verwacht wordt, maar wat ik wil maken.’ Wat dat dan is? Rauw stand-uptheater met veel humor, over betutteling, risico’s en het accepteren van tegenslagen. 28 december, Oude Luxor, Rotterdam.

