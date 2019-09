Flairs VriendinnenVrijdagTip: Nederlands Theater Festival

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Yes, het is weer tijd voor de aftrap van het nieuwe theaterseizoen. Tijdens het Nederlands Theater Festival zijn op verschillende locaties rond het Leidseplein in Amsterdam de tofste theaterproducties van dit moment te zien. Geselecteerd door de Nederlandse Toneeljury, als een soort etalage van wat de Nederlandse podia allemaal te bieden hebben. Tussendoor zijn er debatten, talkshows en rondleidingen achter de schermen.

13 (t/m 15) september, Amsterdam, tf.nl.

