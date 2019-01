Flairs VriendinnenVrijdagtip: waanzinnige live-uitvoering ‘This is Jackson’

Nog geen plannen om te vieren dat het ’t einde van de week is? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Lees ook

Jaaa: híer kun je (voor de leuk!) trouwjurken passen met je vriendinnen

Oh Michael…

The King of Pop zelf moet je er even bij denken, maar voor een live-uitvoering van de iconische nummers van Michael Jacksons Thriller zit je vrijdag goed in Bergen op Zoom bij This is Jackson. Een internationale negenkoppige band speelt klassiekers als Billie Jean, Beat It en Human Nature in een spooky decor, geheel in stijl van de Thriller-videoclip. De sterren du jour: de Amerikaanse zanger Monty Wells en de Turks-Nederlandse Fatih Kilci, die minstens zo strak danst als Michael himself.

Tickets bestellen? Boek hier.

Deze tip komt uit Flair 1, die nu in de winkel ligt. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.