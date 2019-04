Flair’s VriendinnenVrijdagTip: genieten van muziek in de mooiste gebouwen

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

In kastelen, landhuizen, boerderijen, forten en andere adembenemend mooie gebouwen kun je vanaf vrijdag het hele weekend luisteren naar de mooiste muziek van bekende klassieke muzikanten en aanstormend talent. Op de hooizolder van het Gelserse landgoed Hackfort speelt het jonge trio Brewed by Women vrijdag bijvoorbeeld een mix van bluegrass, The Beatles, Radiohead en folk (voor de liefhebber: vooraf kun je een rondleiding over het landgoed krijgen en er is een concertdiner in de keuken). Check het hele programma op de site.

Vanaf 5 april, zie natuurmonumenten.nl/kamermuziekfestival

