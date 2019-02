Flairs VriendinnenVrijdagtip: de hilarische Judeska on stage

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Lees ook: Dat wordt zwijmelen: ‘Singel 39’ is dé romcom van het voorjaar die je niet wil missen

Je rolt gegarandeerd uit je stoel van het lachen als je ziet hoe het vrouwelijke alter ego van Jandino Asporaat het podium overneemt. In zijn theatershow ‘Judeska in de tbs-kliniek’ besluit de rechtbank dat het Judeska te ver is gegaan met al haar beledigingen, aanvallen en aanvaringen met de wet: ze moet achter slot en grendel. In de kliniek krijgt ze therapieën, groepsgesprekken en agressietraining – maar of dat echt iets uithaalt..?

22 en 23 februari, Theater aan het Vrijthof, Maastricht. Kijk voor alle data op gvproductions.nl.

Deze tip komt uit Flair 08, die nu in de winkel ligt. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.