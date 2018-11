Flairs VriendinnenVrijdagTip: Jeroen van Koningsbrugge – ’s Nachts in Carré

Nog geen plannen vandaag? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend extra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Acteren, zingen, grappen maken, regisseren, presenteren: Jeroen van Koningsbrugge had zo’n beetje alles al op zijn cv staan, behalve een eigen show in Carré. Daar komt nu verandering in. Vanavond nog – zo laat mogelijk: om 23.59 uur precies – begint zijn nachtgala, met gastoptredens van vrienden uit het vak. ‘We gaan samen muziek maken, kletsen, lachen en gezellig wat drinken, totdat de vergunning wordt ingetrokken.’ Klinkt als een prima plan. ’s Nachts in Carré (Amsterdam), 30 november.

