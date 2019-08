Flairs VriendinnenVrijdagTip: festival Into The Great Wide Open op Vlieland

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Midden in de schitterende natuur op het mooiste Waddeneiland van ons land, vindt dit weekend Into The Great Wide Open plaats. Het festival is al uitverkocht, maar wie weet heeft iemand nog lastminute een kaartje over. Echte muziekliefhebbers halen hier hun hart op. Met dit jaar naast optredens van onder meer Eefje de Visser, Hot Chip, Benny Sings, Pip Blom, Bokoesam en het Nederlands Blazers Ensemble, heel veel beeldende kunst, theater, film en tal van toffe kinderactiviteiten.

29 augustus t/m 1 september, Vlieland, intothegreatwideopen.nl.