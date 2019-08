Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Ze is klein van stuk (1.40 meter), maar groots in haar daden, sekstherapeut dr. Ruth Westheimer. Haar levensgeschiedenis is indrukwekkend: nadat ze als enige van haar familie de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog had overleefd, verhuisde ze van Duitsland naar Amerika. Vervolgens schreef ze ruim 40 boeken en presenteerde ze legendarische radio- en tv-shows. In de onthullende docu Ask dr. Ruth kijkt de inmiddels 91-jarige Ruth terug op haar traumatische jeugd en haar ontwikkeling tot een van de belangrijkste mediapersoonlijkheden in de seksuele revolutie.

Nu in de bioscopen te zien. Bekijk hieronder alvast de trailer:

Deze tip komt uit Flair 33, die nu in de winkel ligt. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.