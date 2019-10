Flairs VriendinnenVrijdagTip: de bioscoopfilm ‘Your Mum and Dad’

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

They fuck you up, your mum and dad. They may not mean to, but they do. Het begin van dit gedicht van Philip Larkin uit 1971 raakt de kern van de docu Your Mum and Dad van Klaartje Quirijns. Hierin onderzoekt ze de rol van familierelaties en de manier waarop ze haar leven vormden: de ingewikkelde verhouding met haar moeder, haar 2 puberdochters, haar afwezige vader én het familiegeheim waar niemand over durft te praten.

Bekijk hier de trailer van ‘Your Mum and Dad’. Nu te zien in de bioscoop!

Deze tip komt uit Flair 41, die nu in de winkel ligt. Wil je ‘m liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier

Tekst: Hulya Kilicaslan