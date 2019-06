Flairs VriendinnenVrijdagTip: muzikale voorstelling Best of Broadway

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Een heleboel talent op 1 podium, zo laat de muzikale voorstelling Best of Broadway zich het best omschrijven. Pia Douwes, Willemijn Verkaik, Celinde Schoenmaker, Stanley Burleson en Freek Bartels zingen onder begeleiding van een waanzinnige liveband de mooiste nummers uit onder andere The phantom of the opera, Les misérables, Chicago en Cabaret. Dus op, naar Limburg.

14 juni, Parkstad Theater Heerlen, kaarten koop je HIER.

