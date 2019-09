Flairs VriendinnenVrijdagTip: belevings-expo ‘Dealen met drugs’ in Rotterdam

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

In de bijzondere belevings-expo Dealen met drugs ervaar je de ongrijpbare, duistere en keiharde wereld van de drugshandel in de Rotterdamse haven. Penoza-schrijfster Chris Westendorp nam het script voor haar rekening voor deze interactieve tentoonstelling, waarin je als bezoeker zélf de hoofdrol speelt als havenmedewerker, dealer, douanebeambte of rechter. Je wordt geconfronteerd met onmogelijke dilemma’s, schokkende feiten, harde cijfers en de enorme impact die drugssmokkel kan hebben. Weer eens iets anders dan de Nachtwacht bewonderen.

Nu te zien, Maritiem Museum Rotterdam, maritiemmuseum.nl.

Tekst: Hulya Kilicaslan | Beeld: Storm & Rutger Prins