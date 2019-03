Flairs VriendinnenVrijdagtip: genieten van de Avond van de filmmuziek

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Humor en muziek

Van filmmuziek van Star wars tot Gladiator en soundtracks van recente Oscarwinnaars: tijdens de Avond van de filmmuziek in de Ziggo Dome hoor je van alles langskomen. De nummers worden live gespeeld door het Metropole Orkest en er zijn gast-optredens van onder anderen Daniël Boissevain, Frank Lammers en Noortje Herlaar. Het is de vijfde keer dat de avond georganiseerd wordt. Er valt ook genoeg te lachen: aan cabaretier Peter Pannekoek de eer om deze spectaculaire jubileumeditie in te leiden.

29 maart, Ziggo Dome, Amsterdam, avondvandefilmmuziek.nl. Last minute een ticket scoren? Op Ticketswap worden er nog een aantal aangeboden. Wees er snel bij!

