Flairs VriendinnenVrijdagTip: Amsterdam Light Festival

Nog geen plannen vandaag? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend extra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Je kijkt elk jaar weer je ogen uit in de hoofdstad tijdens het Amsterdam Light Festival. En vanaf het water zijn al die lichtkunstwerken van vormgevers, architecten en kunstenaars extra mooi. Boek een sloep, rondvaartboot of – onze favoriet – een open boot, dekentje en thermoskan met glühwein of chocolademelk mee en varen maar! Aanraders: de sterrenhemel Starry Night, de enorme Spider on the Bridge en Light a Wish, dat eruitziet als wegwaaiende pluisjes van een paardenbloem.

