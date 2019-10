Flairs VriendinnenVrijdagTip: de psychologische thriller ‘After the wedding’

Nog geen plannen om te vieren dat het einde van de werkweek is aangebroken? Iedere week deelt Flair een VriendinnenVrijdagTip, om het weekend éxtra leuk in te luiden. Geniet ervan!

Flair mag 5 keer 2 kaarten weggeven voor de psychologische thriller After the wedding. Met Julianne Moore die zakenvrouw Theresa speelt, en Michelle Williams die de rol van Isabel – de manager van een weeshuis in Calcutta – op zich neemt. Theresa biedt Isabel aan het weeshuis financieel te steunen, maar dat heeft wel zo z’n consequenties. Als Isabel er ook nog achter komt dat Theresa met haar ex Oscar (Billy Crudup) is getrouwd – met wie Isabel een groot geheim deelt – begint ze Theresa langzamerhand te wantrouwen. Wil jij weten hoe dit afloopt? Hier maak je kans op tickets!

After the wedding, vanaf 3 oktober in de bioscoop.

Tekst: Hulya Kilicaslan