Flairs VriendinnenVrijdagTip: Amsterdam Dance Event

Met zo’n 400.000 bezoekers, 2.500 artiesten en 600 sprekers van over de hele wereld op 200 locaties, is het 5-daagse Amsterdam Dance Event hét grootste elektro-evenement van Nederland. Overdag zijn er workshops, demonstraties en lezingen, ’s avonds dans je de nacht weg op heel veel vette feesten waar zomaar een dj als Tiësto, Martin Garrix, Sunnery James of Ryan Marciano achter de draaitafel kan staan. 18 (t/m 20) oktober, Amsterdam, amsterdam-dance-event.nl.

Ben je dit weekend niet in de gelegenheid om naar Amsterdam te gaan? Er komen nog veel meer leuke feestjes aan in onze hoofdstad. Hier vind je een lijstje van de events die je niet mag missen.

Tekst: Hulya Kilicaslan